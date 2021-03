MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Covestro von 59 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Lieferengpässe bei den Polycarbonat- und Polyurethan-Rohstoffen könnten länger dauern, als er bisher erwartet habe, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Kunststoffhersteller die höchste Versorgungssicherheit und Preissetzungsmacht, was die Margen länger auf hohem Niveau halten sollte. Insofern hätten die Konsensschätzungen für Covestro weiteres Aufwärtspotenzial./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 02:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



