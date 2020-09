FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Corestate Capital auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Nebel lichte sich allmählich, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies darauf, dass der Immobilienverwalter nun wieder eine Jahresprognose für 2020 ausgegeben hat. Die Corona-Krise habe allerdings einen deutlicheren Einfluss als erwartet auf die Geschäftsentwicklung des SDax-Unternehmens in diesem Jahr gehabt./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.