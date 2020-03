MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Corestate Capital von 50 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilieninvestor habe mit den Zahlen für 2019 abermals die Erwartungen erfüllt und einen starken Ausblick auf 2020 gegeben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei nach wie vor attraktiv, ebenso die hohe Dividendenrendite./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 15:50 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.