MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Corestate Capital nach der Bekanntgabe eines Führungswechsels und weiterer Personalien auf "Add" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Generell sehe er gute Chancen für eine Neubewertung der Aktien des Immobilieninvestors, allerdings würde er sich in puncto Gewinnerholung und Reduzierung der Nettoschulden mehr Berechenbarkeit wünschen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Einfluss der jetzt bekannt gewordenen Änderungen im Management auf die operative Entwicklung komme nun ein dritter Faktor hinzu, nachdem es in den letzten vier Jahren bereits mehrere Veränderungen im Vorstand gegeben habe./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 14:51 / CEST

