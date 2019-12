NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Continental auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben, begründete Analyst Tom Narayan seine am Montag vorliegende Studie. Nach wie vor begrüße er die Entscheidung des Managements, die Powertrain-Sparte vollständig aus dem Konzern herauszulösen. Auch das ambitionierte Einsparprogramm des Autozulieferers sei stark. Allerdings sorge er sich um die Autoproduktion 2020. Da Autohersteller zudem ihre Kosten gering halten wollen, rate er Conti-Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben./ck/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 10:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2019 / 10:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.