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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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04.11.2026 09:51:06

Continental Outperform

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Outperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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