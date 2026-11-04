Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.74CHF
4.56CHF
7.58 %
11:35:19
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2026 09:51:06
Continental Outperform
Continental
64.88 CHF 5.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Outperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71.26 €
|
Abst. Kursziel*:
15.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.21%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
|
10:02
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Continental Raises Outlook After Good Third Quarter (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Continental erhöht Ausblick nach gutem dritten Quartal (EQS Group)
|
31.10.26
|Analysten sehen bei Continental-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.10.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.80
|7.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|10:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|10:32
|
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell
|10:27
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|10:27
|
UBS AG
Airbus Buy
|10:20
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold