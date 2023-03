NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi prognostizierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Umsatz von 10,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 445 Millionen Euro. Daraus resultiere eine Marge von 4,4 Prozent. Positiv zur Profitabilität beitragen dürften die Konzernsegmente Reifen und Contitech, negativ wirke sich hingegen die Automobilzulieferung aus./bek/he;