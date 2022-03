NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer stelle für das neue Jahr einen starken Umsatz in Aussicht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Im Schlussquartal hätten die Erlöse über den Erwartungen gelegen. Das Reifengeschäft liefere weiterhin seinen Beitrag auf hohem Niveau, wohingegen die Autogeschäfte angesichts der volatilen Produktionsszenarien in der Branche wohl eher einen schwierigen Weg vor sich hätten./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.