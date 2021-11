HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Continental nach vollständigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers und Reifenherstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorsichtig positive Aussagen zum kommenden Jahr seien zwar ermutigend, doch die Kostenentwicklung müsse im Auge behalten werden./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.