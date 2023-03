FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach Zahlen von 70 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Umsatzprognose für 2023 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Continental sollte in den kommenden Quartalen von seinem gut gefüllten Auftragsbuch profitieren. Hohe Vorleistungen in einigen Geschäftsfeldern sowie laufende Maßnahmen zur operativen Verbesserung belasteten jedoch die Dynamik der Margenerholung./mf/bek;