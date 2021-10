ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach einer Senkung der Unternehmensziele für das laufende Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Eine weitere Woche, eine weitere Prognosesenkung eines Autozulieferers, titelte Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Schritt von Conti sei daher keine Überraschung gewesen. Für einen nachhaltigen Kursschub brauche es aber wohl einen Trendwechsel bei den Gewinnen in der Autosparte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:31 / GMT



