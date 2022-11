PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Compugroup von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 44 Euro gesenkt. Das Wachstum des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters aus eigener Kraft dürfte sich beschleunigen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von starken regulatorischen Förderprogrammen, Preiserhöhungen und Rückenwind durch die Erneuerung der Telematikinfrastruktur in Deutschland. Zudem zeigte sich der Experte nun optimistischer bezüglich der Erhöhung der Profitabilität im kommenden Jahr./la/gl



