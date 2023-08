NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 45 Euro gesenkt. Nach einem Kursgewinn der Aktie von 17 Prozent seit Jahresbeginn rechnet Analyst Martin Comtesse mit einem sich abschwächenden Wachstum im zweiten Halbjahr. Der Software-Entwickler für das Gesundheitswesen dürfte die Geschäftsziele für 2023 verfehlen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Auch den mittelfristigen Margenaussichten traut er nicht./bek/edh;