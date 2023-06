HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktualisierung einer Verbindungssoftware im zweiten Quartal dürfte dem Unternehmen in diesem Zeitraum zugute gekommen sein, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätzte den Beitrag hieraus auf 20 Millionen Euro. Das zweite Quartal dürfte profitabel für den Software-Entwickler für das Gesundheitswesen verlaufen sein./bek/ck;