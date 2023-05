NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter habe in einem starken ersten Quartal mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft die Konsensschätzung übertroffen und stabile Margen erzielt, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bestätigten Jahresziele beinhalteten anziehende Margen./gl/la;