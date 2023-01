NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund von Verzögerungen bei margenstarken Projekten des IT-Dienstleisters habe er seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 reduziert, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;