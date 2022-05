MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der auf die Gesundheitsbranche spezialisierte Softwarehersteller sei zurück in der Spur, um seine Margen wieder zu steigern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem besser als gedachten Jahresauftakt und angesichts der geplanten Übernahme des Marktforschers Insight Health hob er seine Schätzungen an./tih/la



