MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Software-Konzern dürfte trotz des Hacker-Angriffs auf operativer Ebene solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine positive Sicht auf die Aktien werde dadurch gestützt, dass das Unternehmen Mitte Januar seine Jahresziele bestätigt habe./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 07:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.