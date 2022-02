MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Compugroup von "Add" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 72 Euro belassen wurde. Das auf die Gesundheitsbranche spezialisierte Software-Unternehmen habe einen großen Anteil wiederkehrender Umsätze, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den ersten neun Monaten 2021 habe dieser zwei Drittel des gesamten Umsatzes betragen. Auch sei das Wachstumsprofil attraktiv und ab dem laufenden Jahr dürften zudem die Margen wieder steigen. Die defensiven Qualitäten des Unternehmens würden von Anlegern übersehen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 11:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.