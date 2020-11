MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup angesichts der angekündigten Übernahme des US-Unternehmens eMDs von 67 auf 71 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Deal sei für den auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter sehr sinnvoll, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Compugroup könne auf dem US-Markt nun Größenvorteile besser ausspielen. Bislang sei die Position des Unternehmens dort vergleichsweise schwach. Woller lobte die defensiven Qualitäten der Aktien, doch diese seien bereits mehr als eingepreist. Das höhere Ziel basiere unter anderem auf seiner angehobenen Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im kommenden Jahr./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 17:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.