MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter habe seinen Ausblick wegen der Übernahme von Geschäftsteilen des US-Rivalen Cerner angehoben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsolidierung sei schneller gekommen als von ihm gedacht. Angesichts des organischen Wachstumsprofils tue er sich aber schwer, weitere Kurspotenziale zu identifizieren./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 16:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



