MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Geschäftsziele des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter für dieses Jahr hätten noch Luft nach oben, da sie bis jetzt noch nicht die Konsolidierung der zugekauften Teile des Europa-Geschäfts des Unternehmens Cerner berücksichtigten, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie./la/tih



