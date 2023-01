NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank vor dem Bericht zum vierten Quartal von 8,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts des günstigen Zinsumfeldes habe sie ihre Schätzung für die Nettozinserträge des Finanzinstituts angehoben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/knd/;