NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Analystin Anke Reingen überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für die Bank. Dabei hätten höheren Schätzungen etwa für das Nettozinsergebnis und die Gebühreneinnahmen gestiegene Erwartungen in puncto Kreditrisikovorsorge mehr als ausgeglichen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 05:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 05:36 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.