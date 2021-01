NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 5,50 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Bei dem Frankfurter Bankhaus stünden schärfere Kostensenkungen auf der Agenda, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es dürfte dem Aktienkurs vorerst helfen, dass die Profitabilität gesteigert werden soll. Die Umsetzung der Ziele sei aber mit Risiken verbunden, weshalb sie erst einmal vorsichtig bleibe./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 22:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 00:45 / ET



