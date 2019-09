NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank angesichts eines Medienberichts über einen möglichen Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Es mangele zu diesem Zeitpunkt noch an Details und so sei es nur schwer absehbar, ob und wie solch eine Transaktion für die Aktionäre wertschöpfend sein würde, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019

