NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Commerzbank von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 8,90 Euro angehoben. "Das Glück ist mit den Tüchtigen", überschrieb Analystin Izabel Dobreva ihre am Donnerstag vorliegende Studie. Sie lobte den massiven Konzernumbau. Die Markterwartungen hinkten den besseren Ertragsaussichten noch hinterher./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



