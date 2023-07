NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen von 13,40 auf 13,90 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen aktualisiert und vor allem seine Erwartungen an die Nettozinserträge bis 2025 angehoben, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;