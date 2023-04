NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte laut einer am Montag vorliegenden Studie vor den am 17. Mai erwarteten Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für das Finanzinstitut. Er habe Angaben der polnischen Tochter mBank eingearbeitet und zudem seine Kosten- und Risikokostenprognosen für das erste Quartal gesenkt./ck/mis;