NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Die Frankfurter seien auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er lobte insbesondere die neuen Ziele für die Zinseinkünfte./ag/edh;