NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Das dritte Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das neue Ziel des Geldhauses für das operative Ergebnis im Jahr 2024 liege jedoch unter der Konsensschätzung. Hier dürften die Schätzungen nun voraussichtlich zurückgehen./bek/gl;