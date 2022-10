NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 8,50 auf 8,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an zusätzliche Rückstellungen für die mBank sowie die Unternehmenserwartung eines positiven operativen Quartalsergebnisses und eines Nettogewinns von über einer Milliarde Euro an./gl/he;