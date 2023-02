FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Commerzbank von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben. Der zinsbedingte Ertragsschub dürfte Belastungsfaktoren wie etwa das Geschäft in Polen (mBank) oder eine höhere Risikovorsorge mehr als ausgleichen, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an und verwies zudem auf die Rückkehr der Bankaktie in den Leitindex Dax an diesem Tag, was sich positiv auf die Liquidität der Papiere auswirken sollte./ck/mis;