Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank von 7,00 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Finanzinstituts deutlich angehoben, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die signifikant höheren Erträge, die wiederum aus dem steigenden Zinsüberschuss resultierten. Angesichts höherer Kosten könnte aber der Einfluss höherer Zinsen auf den Reingewinn geringer sein als von vielen erwartet./la/ck;

