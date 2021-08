NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Das zweite Quartal sei ein weiteres Übergangsquartal gewesen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Großteil des Umbaus des Geldhauses sei nun erledigt und das Interesse dürfte sich wieder verstärkt auf die eigentlichen geschäftlichen Aktivitäten richten./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 19:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 19:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.