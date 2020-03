HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach Streichung der 2019er-Dividende von 6,50 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Je nach Schwere und Dauer der Corona-Krise müssten die Aktionäre auch um eine Dividende für das laufende Jahr bangen, da sich der wirtschaftliche Abschwung in den Bilanzen der Banken niederschlagen werde, so die Befürchtung von Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel habe er aber vor allem marktbedingt gekürzt./kro/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 13:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 13:52 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.