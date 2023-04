HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen von 11,60 auf 12,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Bank dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ungeachtet möglicher konjunktureller Belastungen dürfte sich das Wachstum in diesem Jahr fortsetzen. Die Profitabilität sollte sich verbessern./mf/gl;