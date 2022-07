FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er rechne bei der Bank mit höheren Kreditausfällen, da er nun für 2023 einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um ein Prozent unterstelle, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings berücksichtigte der Experte in seinem Bewertungsmodell nun auch Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Unter dem Strich dürfte das Kreditinstitut in diesem und dem kommenden Jahr eine solide Profitabilität aufweisen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.