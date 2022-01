FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Meldungen über weitere Belastungen durch Fremdwährungskredite in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Er begrüße es, dass die polnische Konzerntochter mBank zusätzliche Rückstellungen vorgenommen habe, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gefahr von Altlasten und Bedenken von Investoren räume die Bank damit in einem Übergangsjahr aus dem Weg./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 06:55 / GMT



