NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 69 auf 70 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softdrinkhersteller habe mit einem starken Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er revidierte seine Jahresprognosen für das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis (EPS) moderat nach oben./gl/edh;