NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte ein organisches Umsatzwachstum von 7,7 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er deutlich unter der Konsensschätzung von 10,5 Prozent./edh/he;