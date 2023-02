NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, urteilte Analyst Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den Umsatz und den Gewinn je Aktie. Die Geschäfte in Nordamerika und in den Schwellenländern trieben an./tih/ajx;