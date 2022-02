NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 US-Dollar belassen. Analyst Nik Modi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "sehr starken Quartal" des Brausekonzerns mit klar übertroffenen Erwartungen. Der Konkurrent Pepsi habe zwar auch eine starke Umsatzentwicklung gezeigt, unter dem Strich sei dessen Gewinnentwicklung aber nur geringfügig über den Erwartungen ausgefallen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.