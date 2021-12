NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Ein Treffen mit dem Management habe ihre Sicht auf den Getränkekonzern untermauert, schrieb Analystin Bonnie Herzog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller sei in einer vorteilhaften Position, um dem aktuellen Kostendruck entgegen zu wirken. Der Konzern scheine mit der aktuellen Umstrukturierung zufrieden, ziehe erste Vorteile daraus und habe sich erneut optimistisch für 2022 gezeigt. Auch sei Coca-Cola optimistisch, die Covid-19-bedingte Volatilität in der Welt schneller und gezielter zu bewältigen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 02:58 / GMT

