ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Analyst Peter Grom rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden zweiten Quartal des Getränkekonzerns. Allerdings sei die Stimmung unter Anlegern in den vergangenen Wochen wegen des gestiegenen US-Dollar schlechter geworden. Er glaubt aber dennoch, dass ein stärkeres organisches Umsatzwachstum längerfristig ein solides Gewinnwachstum ermöglichen wird./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 12:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 12:42 / GMT



