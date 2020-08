NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Cisco nach Zahlen von 47 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalsresultate des Netzwerkspezialisten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings enttäusche der Ausblick. Da der Konzern stark vom breiteren makroökonomischen Umfeld abhänge, dürfte es für Cisco kurzfristig weiter holprig bleiben. Das Kursziel steige wegen eines neuen Basisjahrs in der Bewertung./tav/He



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 22:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 22:54 / ET



