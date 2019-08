ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 61 auf 58 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie werde wohl negativ auf einen unerwartet schwachen Umsatzausblick für das erste Geschäftsquartal reagieren, schrieb Analyst John Roy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte daraufhin zwar seine Schätzungen für das angelaufene Geschäftsjahr 2020, schätzt die fundamentale Perspektive für die Aktie des US-Netzwerk-Spezialisten aber weiter als stark ein./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 00:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.