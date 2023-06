LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ceconomy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1,90 Euro belassen. Die Elektronikhandelskette wolle zwar bis 2025/26 ihr operatives Ergebnis (Ebit) mehr als verdoppeln und den Barmittelzufluss deutlich steigern, doch trotz der geplanten vernünftigen Unternehmensstrategie agiere Ceconomy in einem kurzfristig schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe daher lieber vorsichtig./gl/ck;