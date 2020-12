LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ceconomy angesichts der Komplettübernahme von Media-Saturn von 3,60 auf 4,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Einigung mit der Kellerhals-Familienholding Convergenta bringe vielerlei Vorteile mit sich, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie an. Das Vertrauen der Anleger in die Elektronikmarkt-Holding kehre allmählich zurück. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er indes auf Unsicherheiten über die künftige Führung sowie das Abwärtspotenzial zum neuen Kursziel./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.