NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Unsicherheit über die Geschäftsentwicklung des Elektronikhändlers dürfte auch im kommenden Jahr anhalten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Umsatz könnte es zwar einen gewissen Nachholeffekt geben, aber das Verbrauchervertrauen sollte eher schwach bleiben./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 08:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 08:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.